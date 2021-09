உலக செய்திகள்

கொரோனாவால் உயிரிழந்தவர்களுக்கு நான் அஞ்சலி செலுத்துகிறேன் - பிரதமர் மோடி + "||" + I pay tribute to all those who have lost their lives in this deadly pandemic says PM Modi

