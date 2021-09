உலக செய்திகள்

‘எச்-1பி’ விசா எளிதாக கிடைக்கச்செய்ய வேண்டும்: ஜோ பைடனிடம் மோடி வலியுறுத்தல் + "||" + PM Modi raises issue of H-1B visas during first-ever meeting with Joe Biden

‘எச்-1பி’ விசா எளிதாக கிடைக்கச்செய்ய வேண்டும்: ஜோ பைடனிடம் மோடி வலியுறுத்தல்