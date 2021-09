தேசிய செய்திகள்

புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிட பணி; பிரதமர் மோடி நேரில் ஆய்வு + "||" + PM Narendra Modi went to the construction site of the new parliament building in New Delhi at around 8.45 pm today.

புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிட பணி; பிரதமர் மோடி நேரில் ஆய்வு