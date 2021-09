தேசிய செய்திகள்

முழு அடைப்புக்கு பொதுமக்கள் ஆதரவு வழங்க வேண்டும் -விவசாய சங்க தலைவர் வேண்டுகோள் + "||" + The public should support the full blockade - the request of the President of the Agricultural Association

முழு அடைப்புக்கு பொதுமக்கள் ஆதரவு வழங்க வேண்டும் -விவசாய சங்க தலைவர் வேண்டுகோள்