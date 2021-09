தேசிய செய்திகள்

வருகிற 7-ந்தேதி திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் வருடாந்திர பிரம்மோற்சவ விழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்குகிறது. + "||" + The annual Brahmorsava ceremony begins with the flag hoisting at the Tirupati Ezhumalayan Temple on the 7th.

