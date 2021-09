தேசிய செய்திகள்

ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் சுகாதாரத் திட்டம்: பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + PM at the launch of Ayushman Bharat Digital Mission

ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் சுகாதாரத் திட்டம்: பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார்