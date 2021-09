பட்டாசு தொழிற்சாலைகள் பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் - தொழிலக பாதுகாப்பு இயக்குனர் அறிவுறுத்தல்

மாநில செய்திகள்

பட்டாசு தொழிற்சாலைகள் பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் - தொழிலக பாதுகாப்பு இயக்குனர் அறிவுறுத்தல் + "||" + Fireworks factories must follow safety guidelines - Instruction from the Director of Occupational Safety

பட்டாசு தொழிற்சாலைகள் பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் - தொழிலக பாதுகாப்பு இயக்குனர் அறிவுறுத்தல்