மாநில செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தலில் வேட்பாளர்கள் அனைவரையும் வெற்றி பெறச்செய்ய வேண்டும் - அமைச்சர் துரைமுருகன் + "||" + We have to win all the candidates in the local elections - Minister Duraimurugan

உள்ளாட்சி தேர்தலில் வேட்பாளர்கள் அனைவரையும் வெற்றி பெறச்செய்ய வேண்டும் - அமைச்சர் துரைமுருகன்