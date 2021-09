மாநில செய்திகள்

1-ந்தேதி முதல் குளிர்சாதன வசதி அரசு பஸ்கள் இயக்கம்; சுத்தம் செய்யும் பணி தீவிரம் + "||" + Government buses operation of refrigeration facility from 1st; Intensity of cleaning work, disinfectant spraying work

1-ந்தேதி முதல் குளிர்சாதன வசதி அரசு பஸ்கள் இயக்கம்; சுத்தம் செய்யும் பணி தீவிரம்