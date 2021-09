மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 13 மாவட்டங்களில் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணியில் தொய்வு; தலைமை செயலாளர் + "||" + Delay in vaccination in 13 districts in Tamil Nadu; Chief Secretary

தமிழகத்தில் 13 மாவட்டங்களில் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணியில் தொய்வு; தலைமை செயலாளர்