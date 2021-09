தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு பலியானோரின் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ.50 ஆயிரம் வழங்குவோம் - ஒடிசா அரசு அறிவிப்பு + "||" + will provide Rs 50,000 each to the families of the victims in Corona - Odisha Government Announcement

