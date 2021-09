மாநில செய்திகள்

உள்ளாட்சித் தேர்தல்: "பூத் சிலிப் இல்லாதவர்களும் வாக்களிக்கலாம்" - மாநில தேர்தல் ஆணையம் + "||" + Local elections: "Those who do not have a booth slip can vote" - State Election Commission

