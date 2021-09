தேசிய செய்திகள்

ஊட்டச்சத்து மிக்க மதிய உணவு வழங்கும் திட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் + "||" + Union Cabinet gives nod to start PM POSHAN scheme to provide mid-day meal to students of more than 11.2 lakh Govt and Govt-aided schools across the country

ஊட்டச்சத்து மிக்க மதிய உணவு வழங்கும் திட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்