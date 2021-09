தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 12,161 பேருக்கு கொரொனா + "||" + Kerala reports 12,161 new COVID19 infections, 17,862 recoveries and 155 deaths in the last 24 hours.

கேரளாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 12,161 பேருக்கு கொரொனா