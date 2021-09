மாநில செய்திகள்

"ஓய்வு பெறும் வயதை 60 ஆக உயர்த்தி பிறப்பித்த அரசாணைக்கு தடை விதிக்க முடியாது" - சென்னை ஐகோர்ட்டு + "||" + "Government cannot raise the retirement age to 60" - Chennai highcourt

