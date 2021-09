உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு ‘டிரோன்’களை அனுப்பினால் விளைவுகள் மோசமாகும் - அமெரிக்காவுக்கு தலீபான்கள் எச்சரிக்கை + "||" + Sending drones to Afghanistan could have dire consequences - Taliban warn US

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு ‘டிரோன்’களை அனுப்பினால் விளைவுகள் மோசமாகும் - அமெரிக்காவுக்கு தலீபான்கள் எச்சரிக்கை