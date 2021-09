மாநில செய்திகள்

தமிழகம் முழுவதும் ஸ்மார்ட் கார்டு கோரி 10 லட்சம் பேர் விண்ணப்பம் + "||" + 10 lakh people across Tamil Nadu have applied for smart cards

தமிழகம் முழுவதும் ஸ்மார்ட் கார்டு கோரி 10 லட்சம் பேர் விண்ணப்பம்