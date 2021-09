தேசிய செய்திகள்

உ.பி. போலீசார் குற்றவாளிகளிடம் இலகுவாகவும், மக்களிடம் கொடூரமாகவும் நடக்கின்றனர் - பிரியங்கா காந்தி + "||" + UP Police soft on criminals, brutal with common people: Priyanka Gandhi

உ.பி. போலீசார் குற்றவாளிகளிடம் இலகுவாகவும், மக்களிடம் கொடூரமாகவும் நடக்கின்றனர் - பிரியங்கா காந்தி