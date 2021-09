உலக செய்திகள்

தாய்லாந்தில் கனமழை 70 ஆயிரம் வீடுகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கின + "||" + Bangkok on alert as 70,000 homes flooded in Thailand

தாய்லாந்தில் கனமழை 70 ஆயிரம் வீடுகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கின