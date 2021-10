தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு-காஷ்மீரில் துப்பாக்கிச்சண்டை: பயங்கரவாதி சுட்டுக்கொலை + "||" + One unidentified terrorist neutralized. The operation is underway. Details awaited: Jammu & Kashmir Police

