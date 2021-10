மாநில செய்திகள்

4 பேரை கொன்ற ஆட்கொல்லி புலியை சுட்டுக் கொல்ல உத்தரவு + "||" + Order to shoot the killer tiger that killed 4 people

4 பேரை கொன்ற ஆட்கொல்லி புலியை சுட்டுக் கொல்ல உத்தரவு