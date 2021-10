தேசிய செய்திகள்

பவானிபூர் இடைத்தேர்தலில் வெற்றி: மக்களுக்கு நன்றி - மம்தா பானர்ஜி + "||" + Mamata Banerjee wins Bhowanipore bypolls by more than 58,000 votes

பவானிபூர் இடைத்தேர்தலில் வெற்றி: மக்களுக்கு நன்றி - மம்தா பானர்ஜி