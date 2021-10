மாநில செய்திகள்

கிராம சபைகளுக்கு மது விலக்கை தீர்மானிக்கும் அதிகாரம் வழங்கப்பட வேண்டும்; ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Village councils should be given the power to determine alcohol prohibition; Ramadas insistence

கிராம சபைகளுக்கு மது விலக்கை தீர்மானிக்கும் அதிகாரம் வழங்கப்பட வேண்டும்; ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்