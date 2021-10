தேசிய செய்திகள்

சத்தீஸ்கார் முதல்-மந்திரி உத்தரபிரதேசத்திற்குள் நுழைய அனுமதிக்கக்கூடாது - அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு + "||" + UP Additional Chief Secretary asks Lucknow airport not to allow Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel to land at the airport

சத்தீஸ்கார் முதல்-மந்திரி உத்தரபிரதேசத்திற்குள் நுழைய அனுமதிக்கக்கூடாது - அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு