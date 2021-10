மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்களை திறக்கக்கோரி தமிழ்நாடு முழுவதும் பாஜக ஆர்ப்பாட்டம் - அண்ணாமலை அறிவிப்பு + "||" + BJP Will hold Protest to demand Opening Temples in Weekends in Tamilnadu

கோவில்களை திறக்கக்கோரி தமிழ்நாடு முழுவதும் பாஜக ஆர்ப்பாட்டம் - அண்ணாமலை அறிவிப்பு