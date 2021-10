மாநில செய்திகள்

பால்வளத்துறையில் பணி: இடைத்தரகர்களிடம் பணம் கொடுத்து ஏமாற வேண்டாம் - அமைச்சர் வேண்டுகோள் + "||" + Do not be deceived by giving money to intermediaries - Minister appeals

பால்வளத்துறையில் பணி: இடைத்தரகர்களிடம் பணம் கொடுத்து ஏமாற வேண்டாம் - அமைச்சர் வேண்டுகோள்