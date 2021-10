மாநில செய்திகள்

எவ்விதத் தடங்கலுமின்றி நெல் கொள்முதல் செய்யப்படுவதை உறுதி செய்யுமாறு அலுவலர்களுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவு + "||" + MK Stalin instructed the officers to ensure that paddy was procured without any hindrance

எவ்விதத் தடங்கலுமின்றி நெல் கொள்முதல் செய்யப்படுவதை உறுதி செய்யுமாறு அலுவலர்களுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவு