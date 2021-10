மாநில செய்திகள்

கோவை விமான நிலைய விரிவாக்க பணிகளுக்கு ரூ.1132 கோடி ஒதுக்கீடு + "||" + An allocation of Rs.1132 crore for the expansion of Coimbatore Airport

கோவை விமான நிலைய விரிவாக்க பணிகளுக்கு ரூ.1132 கோடி ஒதுக்கீடு