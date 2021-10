தேசிய செய்திகள்

விவசாயிகள் மீது கார் ஏற்றிய நபரை இதுவரை ஏன் கைது செய்யவில்லை? பிரியங்கா காந்தி கேள்வி + "||" + "Narendra Modi sir, your government has kept me in detention for the last 28 hours without any order and FIR,

விவசாயிகள் மீது கார் ஏற்றிய நபரை இதுவரை ஏன் கைது செய்யவில்லை? பிரியங்கா காந்தி கேள்வி