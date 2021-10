மாநில செய்திகள்

5-வது கட்ட மெகா தடுப்பூசி முகாம் எப்போது...? - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தகவல் + "||" + When is the 5th phase mega vaccination camp ...? - Information from Minister Ma. Subramanian

5-வது கட்ட மெகா தடுப்பூசி முகாம் எப்போது...? - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தகவல்