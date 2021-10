மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 2- நாளாக தினசரி கொரோனா பாதிப்பு 1,500 -க்கு கீழ் குறைவு + "||" + In Tamil Nadu, the daily daily corona exposure is less than 1,500

