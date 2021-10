தேசிய செய்திகள்

அக்டோபர் 7 ஆம் தேதி முதல் சீரடி கோவிலில் பக்தர்களுக்கு அனுமதி - நிர்வாகம் + "||" + Shirdi Sai Baba temple to reopen for devotees from October 7, these restrictions to be imposed

அக்டோபர் 7 ஆம் தேதி முதல் சீரடி கோவிலில் பக்தர்களுக்கு அனுமதி - நிர்வாகம்