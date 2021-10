உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் சீக்கிய குருத்வாராவை அடித்து, சேதப்படுத்திய தலீபான்கள் + "||" + The Taliban beat and damaged a Sikh gurudwara in Afghanistan

ஆப்கானிஸ்தானில் சீக்கிய குருத்வாராவை அடித்து, சேதப்படுத்திய தலீபான்கள்