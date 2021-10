தேசிய செய்திகள்

ஆந்திர பிரதேச விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு; பெண்ணின் கைப்பையில் துப்பாக்கி குண்டுகள் + "||" + Commotion at Andhra Pradesh airport; Gunshots in the woman's handbag

ஆந்திர பிரதேச விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு; பெண்ணின் கைப்பையில் துப்பாக்கி குண்டுகள்