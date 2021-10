மாநில செய்திகள்

சென்னையில் முக கவசம் அணியாத 1,844 பேர் மீது வழக்கு + "||" + Case against 1,844 people who did not wear face shield in Chennai

சென்னையில் முக கவசம் அணியாத 1,844 பேர் மீது வழக்கு