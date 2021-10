உலக செய்திகள்

பைசர் தடுப்பூசியால் டெல்டா வைரசுக்கு எதிராக 90 சதவீத செயல்திறன்: ஆய்வில் தகவல் + "||" + Pfizer COVID-19 vaccine 90% effective at preventing hospitalization, even with delta variant: Study

பைசர் தடுப்பூசியால் டெல்டா வைரசுக்கு எதிராக 90 சதவீத செயல்திறன்: ஆய்வில் தகவல்