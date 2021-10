மாநில செய்திகள்

குலசேகரன்பட்டினம்; தசரா திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது + "||" + Dasara festival started with the flag hoisting at the Kulasekaranpattinam Mutharamman Temple

குலசேகரன்பட்டினம்; தசரா திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது