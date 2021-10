மாநில செய்திகள்

9 மாவட்ட ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல்: காலை 9 மணி நிலவரப்படி 7.72% வாக்குப்பதிவு + "||" + 9 District Rural Local Elections: 7.72% turnout as of 9 am

