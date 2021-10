தேசிய செய்திகள்

பட்டாசு கட்டுப்பாடு: சுற்றுச்சூழல் மாசினால் பாதிக்கப்படும் நாட்டின் நிலைமை என்ன? சுப்ரீம் கோர்ட்டு கேள்வி + "||" + Banned Articles Being Used By Fireworks Makers As Green Crackers: Supreme Court

பட்டாசு கட்டுப்பாடு: சுற்றுச்சூழல் மாசினால் பாதிக்கப்படும் நாட்டின் நிலைமை என்ன? சுப்ரீம் கோர்ட்டு கேள்வி