தேசிய செய்திகள்

ஸ்வாமித்வா திட்டம் கிராமங்களை மேம்படுத்துவதற்கான புதிய மந்திரம் - பிரதமர் மோடி உரை + "||" + svamitva scheme is new mantra for development of villages says pm modi

ஸ்வாமித்வா திட்டம் கிராமங்களை மேம்படுத்துவதற்கான புதிய மந்திரம் - பிரதமர் மோடி உரை