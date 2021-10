தேசிய செய்திகள்

குஜராத்தில் இருந்து நீதிபதி பரேஷ் ஆர்.உபாத்யாயா சென்னை ஐகோர்ட்டுக்கு மாற்றம் + "||" + Transfer of Judge Paresh R. Upadhyaya from Gujarat to Chennai High Court

குஜராத்தில் இருந்து நீதிபதி பரேஷ் ஆர்.உபாத்யாயா சென்னை ஐகோர்ட்டுக்கு மாற்றம்