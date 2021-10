தேசிய செய்திகள்

ஒவ்வொருவரின் வாழ்விலும் நலமும், வளமும் வரட்டும்; பிரதமர் மோடி நவராத்திரி வாழ்த்து + "||" + May goodness and prosperity come in the life of every one; Prime Minister Modi wishes Navratri

