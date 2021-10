தேசிய செய்திகள்

நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் ஜிடிபி 8.3% உயரும்; உலக வங்கி + "||" + India estimated to grow at 8.3% in the current fiscal: World Bank

