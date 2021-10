மாநில செய்திகள்

பள்ளிகளில் புகார் பெட்டி வைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் - கல்வி அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு + "||" + Be sure to put a complaint box in schools - instruct education officials

பள்ளிகளில் புகார் பெட்டி வைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் - கல்வி அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு