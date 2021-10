தேசிய செய்திகள்

நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு குறைவு; ஒரே நாளில் 21,257 பேருக்கு தொற்று உறுதி + "||" + Corona impact is low in the country; 21,257 people were confirmed infected in a single day

நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு குறைவு; ஒரே நாளில் 21,257 பேருக்கு தொற்று உறுதி