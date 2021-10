தேசிய செய்திகள்

தகுந்த ஆதாரம் இல்லாமல் மத்திய மந்திரியின் மகனை கைது செய்ய முடியாது - முதல்-மந்திரி யோகி ஆதித்யநாத் + "||" + Union minister's son cannot be arrested without proper evidence - First-Minister Yogi Adityanath

தகுந்த ஆதாரம் இல்லாமல் மத்திய மந்திரியின் மகனை கைது செய்ய முடியாது - முதல்-மந்திரி யோகி ஆதித்யநாத்