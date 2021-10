மாநில செய்திகள்

உயிர்த்தெழுவார் என்ற நம்பிக்கையில் தாயின் உடலை வைத்து பிரார்த்தனை செய்த மகள்கள் + "||" + Daughters who kept the body of the mother and prayed

உயிர்த்தெழுவார் என்ற நம்பிக்கையில் தாயின் உடலை வைத்து பிரார்த்தனை செய்த மகள்கள்