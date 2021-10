மாநில செய்திகள்

மினி மாரத்தான் போட்டியில் காலில் ஷூ அணியாமல் ஓடிய மாணவ-மாணவிகள்: கடைக்கு அழைத்து சென்று ஷூ வாங்கி கொடுத்த கனிமொழி! + "||" + students running barefoot in a mini marathon Take it to the store Kanimozhi bought the shoe

மினி மாரத்தான் போட்டியில் காலில் ஷூ அணியாமல் ஓடிய மாணவ-மாணவிகள்: கடைக்கு அழைத்து சென்று ஷூ வாங்கி கொடுத்த கனிமொழி!