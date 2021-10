மாநில செய்திகள்

நரேந்திர மோடி ஜனநாயகம் மிக்க தலைவர்: உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா + "||" + Narendra Modi is the most democratic leader I know: Amit Shah hails PM's style of governance

நரேந்திர மோடி ஜனநாயகம் மிக்க தலைவர்: உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா