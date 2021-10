கிரிக்கெட்

ஐ.பி.எல்.கிரிக்கெட்: டெல்லியை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது சென்னை! + "||" + Chennai beat Delhi in the first qualifying round to advance to the final.

